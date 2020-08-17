Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников

По меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", об этом говорится в отчете правозащитного общественного объединения "Зьвяно".

Отчет посвящен нарушениям прав человека на протестах в Беларуси в период с 7 по 14 августа. Правозащитники нашли в больницах Минска 120 человек, госпитализированных после протестов, и пообщались с 30 из них.

Официально власти подтвердили гибель на протесте только одного протестующего, Александра Тарайковского, утверждая, что он погиб от взрыва устройства, которое держал в руках. Впоследствии Associated Press опубликовали видео, на котором видно, что взрыва не было - Александра застрелили силовики.

Председатель правления организации Татьяна Гацюра-Яворская рассказала, что 25-летнему Александру Вихору из Гомеля, который умер вскоре после задержания, отказали в медицинской помощи. По этому поводу, как и по гибели Тарайковского, не проводилось расследование, судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти проводить отказались.

Имена еще троих погибших, о которых известно правозащитникам, не указываются.

Правозащитники из интервью с пострадавшими выяснили, что людям, госпитализированным с переломами рук, ребер, ранениями глаз и другими травмами, которые нуждаются в немедленной помощи, она предоставлялась через 6-12 часов.

Большинство пострадавших говорят, что были задержаны безосновательно и подверглись жестоким побоям дубинками во время задержания, в автозаках и уже в участках.

Многие люди получили травмы и ожоги от взрывов светошумовых гранат, которые бросали непосредственно в людей или близко к ним, хотя протестующие не были вооружены и не атаковали силовиков.

Также люди рассказали, что не имели доступа к адвокату. Многих отпустили в "скорые" только после подписания протокола, где они признают, что сопротивлялись милиции и принимали участие в несанкционированном мероприятии. Также - что им угрожали уголовными делами в случае подачи заявления о чрезмерном применении силы и пытках.

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