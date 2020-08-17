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На Донбасі тихо, але ворог продовжує порушувати домовленості

Понеділок, 17 серпня 2020, 18:23

Від початку доби окупанти на Донбасі не порушували режиму тиші, однак продовжують порушувати досягнуті раніше домовленості, облаштовуючи свох позиції.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи, які залучені до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Однак, ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою".

Деталі: Зазначається, що 17 серпня українські військові виявили один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.

Українська правда
Теми: Донбасвійна


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