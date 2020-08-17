На Донбассе тихо, но враг обустроил новую позицию

С начала суток оккупанты на Донбассе не нарушали режима тишины, однако продолжают нарушать достигнутые ранее договоренности, обустраивая свои позиции.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения, которые вовлечены для отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Однако, враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля трехстороннего контактной группой".

Детали: Отмечается, что 17 августа украинские военные обнаружили один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Уживка.