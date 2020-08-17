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Ryanair скоротить осінні рейси на 20% через зміни у карантинних обмеженнях

Понеділок, 17 серпня 2020, 18:42

Ірландський лоукостер Ryanair скоротить кількість регулярних осінніх рейсів на 20% у зв’язку зі змінами карантинних обмежень в деяких країнах.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це оголосили у пресслужбі авіакомпанії.

Йдеться про регулярні рейси у вересні та жовтні. Причиною такого рішення лоукосту стало падіння попиту - після того, як деякі країни почали розширювати списки країн "зони ризику", після повернення з яких вимагають самоізоляцію.

Скорочення кількості регулярних польотів торкнеться насамперед рейсів з Іспанії, Франції та Швеції, які опинилися в "червоній зоні" Британії.

Нагадаємо, 14 серпня Британія додала Францію, Нідерланди, Мальту та три острови до списку країн, після прибуття з яких необхідна самоізоляція. Ще раніше у карантинному списку опинилися Іспанія та Бельгія. 

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Теми: авіа


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