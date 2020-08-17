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Ryanair сократит осенние рейсы на 20% из-за изменений в карантинных ограничениях

Понедельник, 17 августа 2020, 18:42

Ирландский лоукостер Ryanair сократит количество регулярных осенних рейсов на 20% в связи с изменениями карантинных правил некоторых стран.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом объявили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о регулярных рейсах в сентябре и октябре. Причиной такого решения лоукоста стало падение спроса - после того, как некоторые страны начали расширять списки стран "зоны риска", после возвращения из которых требуют самоизоляцию.

Сокращение количества регулярных полетов коснется прежде всего рейсов из Испании, Франции и Швеции, которые оказались в "красной зоне" Великобритании.

Напомним, 14 августа Великобритания добавила Францию, Нидерланды, Мальту и три острова в список стран, по прибытии из которых необходима самоизоляция. Еще раньше в карантинном списке оказались Испания и Бельгия.

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Темы: авиа
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