Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ryanair сократит осенние рейсы на 20% из-за изменений в карантинных ограничениях

Понедельник, 17 августа 2020, 18:42

Ирландский лоукостер Ryanair сократит количество регулярных осенних рейсов на 20% в связи с изменениями карантинных правил некоторых стран.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом объявили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о регулярных рейсах в сентябре и октябре. Причиной такого решения лоукоста стало падение спроса - после того, как некоторые страны начали расширять списки стран "зоны риска", после возвращения из которых требуют самоизоляцию.

Сокращение количества регулярных полетов коснется прежде всего рейсов из Испании, Франции и Швеции, которые оказались в "красной зоне" Великобритании.

Напомним, 14 августа Великобритания добавила Францию, Нидерланды, Мальту и три острова в список стран, по прибытии из которых необходима самоизоляция. Еще раньше в карантинном списке оказались Испания и Бельгия.

Читайте также: На пляж по QR-коду: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса.

Темы: авиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников

Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Украина вызвала посла в Беларуси в Киев в знак протеста

фото, обновленоОстанавливался металлургический гигант Беларуси – СМИ

видеоЛукашенко подошел к митингующим и пригрозил им "жестоким" ответом

Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу, требуя отставки Лукашенко

Все новости...
авиа
Ryanair анонсировал пятый авиарейс в Италию
Украина возобновляет международное авиасообщение с еще одной страной
Ярославский готов привлечь 1 миллиард долларов инвестиций в Харьковский авиазавод
Последние новости
18:44
Гривня продолжает укрепляться
18:42
Ryanair сократит осенние рейсы на 20% из-за изменений в карантинных ограничениях
18:27
Штаб Тихановськои призвал нанести Лукашенко "экономический ущерб"
18:23
На Донбассе тихо, но враг обустроил новую позицию
17:59
Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников
17:58
"Ощадбанк" отказал "Центрэнерго" в кредите на закупку топлива
17:39
Кравчук "почувствовал", что россиянам надоело воевать и они хотят мира на Донбассе
17:33
Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана
17:22
Гривня укрепилась на межбанковском рынке
17:15
В Ужгороде усилили карантин
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!