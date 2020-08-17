Доля близько 70 білорусів, зниклих у дні протестів, досі невідома - ЗМІ

Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське TUT.BY, наводячи дані створеної ними ініціативи пошуку людей, зниклих під час акцій протесту.

На сторінці ініціативи можна повідомити про зниклих під час протестів, а люди, які мають якусь інформацію про них, зможуть повідомити про це рідним. Щойно людину знаходять, її прибирають зі списку.

TUT.BY пише, що з моменту запуску ініціативи десятки людей вже знайшлися, але на 17 серпня все ще вважаються зниклими 72 людини (на момент публікації ЄП). Майже всі у списку - чоловіки.

Щодо декількох осіб відомо, що вони затримані, але невідоме місце перебування.

Доля решти невідома, тому що їх поки немає ані в оприлюднених Генпрокуратурою списку засуджених, ані у списках тих, кого утримують в ізоляторах.

Нагадаємо, в оприлюдненому сьогодні звіті правозахисної громадської ініціативи "Зьвяно" повідомляється, що на протестах у Білорусі загинули щонайменш 5 людей та 7 перебувають у критичному стані.

При цьому називають імена лише двох загиблих, інформація про яких з’являлася раніше - Александра Тарайковського з Мінська та Александра Вихора з Гомеля.

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