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Судьба около 70 белорусов, пропавших в дни протестов, до сих пор неизвестна - СМИ

Понедельник, 17 августа 2020, 19:22

Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TUT.BY, приводя данные созданной ими инициативы поиска людей, пропавших во время акций протеста.

На странице инициативы можно сообщить о близких, пропавших во время протестов, а люди, которые имеют какую-то информацию о них, смогут сообщить об этом родным. Как только человека находят, его убирают из списка.

TUT.BY пишет, что с момента запуска инициативы десятки людей уже нашлись, но на 17 августа все еще считаются пропавшими 72 человека (на момент публикации "ЕП"). Почти все в списке - мужчины.

По поводу нескольких человек известно, что они задержаны, но неизвестно место содержания.

Судьба остальных неизвестна, потому что их пока что нет ни в обнародованном Генпрокуратурой списке осужденных, ни в списках тех, кого содержат в изоляторах.

Напомним, в обнародованном сегодня отчете правозащитной общественной инициативы "Зьвяно" сообщается, что на протестах в Беларуси погибли как минимум 5 человек и 7 находятся в критическом состоянии.

При этом называют имена только двух погибших, информация о которых появлялась раньше - Александра Тарайковського из Минска и Александра Вихора из Гомеля.

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Темы: Беларусьмитинги
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