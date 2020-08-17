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Трамп заявив, що США уважно стежать за "жахливою" ситуацією в Білорусі

Понеділок, 17 серпня 2020, 20:07

Сполучені Штати будуть уважно стежити за "жахливою" ситуацією в Білорусі, де тривають акції протесту після президентських виборів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це жахливо. Це жахлива ситуація, Білорусь. Ми будемо дуже уважно стежити за цим", - сказав Трамп.

Агентство також наводить слова високопоставленого чиновника Білого дому, який сказав, що Росії слід триматися подалі від ситуації в Білорусі і що Москва "також повинна поважати суверенітет Білорусі та право її народу вільно і справедливо обирати своїх лідерів".

"Величезна кількість мирно протестуючих білорусів ясно показують, що уряд більше не може ігнорувати їхні заклики до демократії. Сьогоднішні висловлювання президента Лукашенка відображають це усвідомлення, хоча поділ влади все ще не вирішує проблеми відсутності вільних і справедливих виборів", - сказав він.

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко 17 серпня припустив проведення нових виборів, але тільки після прийняття нової Конституції. Він також заявив, що зараз повторних президентських виборів у країні не буде.

Нагадаємо, напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

За оцінками білоруських ЗМІ, на демонстрацію вийшло візуально більше людей, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьСША
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