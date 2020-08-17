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Трамп заявил, что США внимательно следят за "ужасной" ситуацией в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 20:07

Соединенные Штаты будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это ужасно. Это ужасная ситуация, Беларусь. Мы будем очень внимательно следить за этим", - сказал Трамп.

Агентство также приводит слова высокопоставленного чиновника Белого дома, который  сказал, что России следует держаться подальше от ситуации в Беларуси и что Москва "также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров".

"Огромное количество мирно протестующих белорусов ясно показывают, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии. Сегодняшние высказывания президента Лукашенко отражают это осознание, хотя разделение власти все еще не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов", - сказал он.

Сегодня Лукашенко допустил проведение новых выборов, но только после принятия новой Конституции.  Он также заявил, что сейчас повторных президентских выборов в стране не будет.

Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли от 100 до 200 000 человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси.

По оценкам белорусских СМИ, на демонстрацию вышло визуально больше людей, чем во время забастовки 1991 года, когда было 100 тысяч протестующих.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

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Темы: БеларусьСША
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