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"На квартиру і машину": жінка намагалася за $400 тисяч продати свою дитину

Понеділок, 17 серпня 2020, 20:45

На Донеччині правоохоронці викрили жінку, яка намагалась продати за 400 000 грн власну новонароджену дитину.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: Досудове розслідування встановило, що 19-річна жителька Маріуполя не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, і не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.

Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, під час отримання грошових коштів від "покупця", горе-матір затримали.

 

Наразі немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: криміналДонецька область


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