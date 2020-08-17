"На квартиру і машину": жінка намагалася за $400 тисяч продати свою дитину

На Донеччині правоохоронці викрили жінку, яка намагалась продати за 400 000 грн власну новонароджену дитину.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: Досудове розслідування встановило, що 19-річна жителька Маріуполя не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, і не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.

Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, під час отримання грошових коштів від "покупця", горе-матір затримали.

Наразі немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.