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"На квартиру и машину": женщина пыталась за $400 тысяч продать своего ребенка

Понедельник, 17 августа 2020, 20:45

В Донецкой области правоохранители разоблачили женщину, которая пыталась продать за 400 000 грн собственного новорожденного ребенка.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Досудебное расследование установило, что 19-летняя жительница Мариуполя не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, и не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.

В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно для покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 "оценила" в 400 000 грн.

Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей, при получении денежных средств от "покупателя", горе-мать задержали.

 

Сейчас младенец передан под надзор врачей в городскую детскую больницу.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос сообщения задержанной о подозрении и избрания меры пресечения.

Украинская правда
Темы: криминалДонецкая область


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