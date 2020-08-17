На Киву завели нову справу: відмовляється спростовувати наклеп

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду народним депутатом Іллею Кивою, який досі не спростував неправдиві заяви щодо загиблої активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка від імені батька активістки позивалася до Киви про захист честі і гідності Гандзюк

Дослівно: "Зауважимо, судове рішення ухвалено вже більше року тому. Проте, в частині повідомлення в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" про те, що інформація "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета" не відповідає дійсності, досі не виконана.

При цьому телеканал "Еспресо. TV" на своєму веб-сайті розмістив оголошення про те, що "Телеканал "Еспресо" готовий надати ефірний час Іллі Киві для спростування поширеної ним недостовірної інформації щодо Катерини Гандзюк".

Факт ухвалення рішення суду, відкриття виконавчого провадження, часткового виконання рішення суду в частині стягнення суми судового збору широко висвітлений в ЗМІ.

Крім того, в рамках відкритого виконавчого провадження на адресу Киви І.В. направлялись повідомлення про необхідність виконання судового рішення та постанова про відкриття провадження, виносилась постанова про арешт рахунку, в подальшому з рахунку Киви І.В. в порядку примусового виконання судового рішення було стягнуто суму судового збору.

Тобто, Кива І.В. очевидно знав про ухвалене судове рішення і необхідність його виконання. При цьому умисно ухиляється від виконання судового рішення, що набрало законної сили".

Деталі: Тепер уповноважені особи Дніпровського УП ГУНП в м. Києві мають провести повне, всебічне та об'єктивне досудове розслідування та надати належну оцінку діям Киви.

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