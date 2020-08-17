На Киву завели новое дело: отказывается опровергать клевету

Полиция открыла уголовное производство относительно невыполнения решения суда народным депутатом Ильей Кивой, который до сих пор не опроверг ложные заявления о погибшей активистки Екатерине Гандзюк.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая от имени отца активистки судилась к Кивой о защите чести и достоинства Гандзюк

Дословно: "Отметим, судебное решение принято уже более года назад. Однако, в части сообщения в эфире телеканала "Эспрессо.TV" о том, что информация "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета" не соответствует действительности, до сих пор не выполнено.

При этом телеканал "Эспрессо. TV" на своем сайте разместил объявление о том, что "готов предоставить эфирное время Илье Киве для опровержения распространенной им недостоверной информации относительно Екатерины Гандзюк".

Факт принятия решения суда, открытие исполнительного производства, частичного исполнения решения суда в части взыскания суммы судебного сбора широко освещен в СМИ.

Кроме того, в рамках открытого исполнительного производства в адрес Кивы И.В. направлялись уведомления о необходимости выполнения судебного решения и постановление об открытии производства, выносилось постановление об аресте счета, в дальнейшем со счета Кивы И.В. в порядке принудительного исполнения судебного решения была взыскана сумма судебного сбора.

То есть, Кива И.В. очевидно знал о принятом судебном решении и необходимости его выполнения. При этом умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, вступившего в законную силу".

Детали: Теперь уполномоченные лица Днепровского УП ГУНП в г. Киеве должны провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую оценку действиям Кивы.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки