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Зеленський змінив склад РНБО

Понеділок, 17 серпня 2020, 21:51
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: указ № 324/2020 глави держави від 17 серпня, Офіс президента

Деталі: Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Цим же указом зі складу РНБО виведено ексголову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, колишнього віцепрем’єр-міністра Вадима Пристайка та колишнього голову НБУ Якова Смолія.

Українська правда


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