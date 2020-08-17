Зеленський змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: указ № 324/2020 глави держави від 17 серпня, Офіс президента

Деталі: Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Цим же указом зі складу РНБО виведено ексголову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, колишнього віцепрем’єр-міністра Вадима Пристайка та колишнього голову НБУ Якова Смолія.