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Зеленский сменил состав СНБО

Понедельник, 17 августа 2020, 21:51
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ № 324/2020 главы государства от 17 августа, Офис президента

Детали: Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

Украинская правда


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