Лукашенко заявив, що йому "дзвонила Меркель"

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що йому в неділю дзвонила канцлер ФРН Ангела Меркель, щоб "поговорити".

Джерело: Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс-Захід"

Пряма мова: "Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви), там і інші... ми хочемо поговорити ... Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу".

Деталі: Відзначається, що Лукашенко заявив про це в ході діалогу з працівниками Мінського заводу колісних тягачів. Відеофрагмент розмови показав у вечірньому ефірі телеканал Білорусь-1.

Тим часом, пресслужба литовського президента в понеділок повідомила, що канцлер ФРН Ангела Меркель в телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що у вівторок збирається обговорити з російським лідером Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.