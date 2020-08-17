Лукашенко заявил, что ему "звонила Меркель"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

Источник: Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Запад"

Прямая речь: "Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы), там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока".

Детали: Отмечается, что Лукашенко заявил об этом в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей. Видеофрагмент разговора показал в вечернем эфире телеканал Беларусь-1.

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.