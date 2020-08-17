Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявил, что ему "звонила Меркель"

Понедельник, 17 августа 2020, 22:08
Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель
БелТА

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить", в Германии опровергают.

Источник: Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Запад", Reuters

Прямая речь: "Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы), там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока".

Детали: Отмечается, что Лукашенко заявил об этом в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей. Видеофрагмент разговора показал в вечернем эфире телеканал Беларусь-1.

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

В то же время немецкое правительство опровергло слова Лукашенко. Пресс-секретарь подтвердил Reuters, что со времени выборов 9 августа никаких телефонных разговоров между Меркель и Лукашенко не было.

Темы: БеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Польша перебрасывает войска ближе к Беларуси из-за вагнеровцев
"Вагнеровцы", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в армию РФ – Пентагон
Белорусские военные и ЧВК "Вагнер" проводят учения у границ Польши
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: