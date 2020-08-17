Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

Понедельник, 17 августа 2020, 22:08
БелТА

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

Источник: Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Запад"

Прямая речь: "Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы), там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока".

Детали: Отмечается, что Лукашенко заявил об этом в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей. Видеофрагмент разговора показал в вечернем эфире телеканал Беларусь-1.

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Темы: БеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 августа: Беларусь и Лукашенко, поджег авто "Схем"

фотоПоджог авто "Схем": Аваков провел встречу "off the record"

Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников

Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Украина вызвала посла в Беларуси в Киев в знак протеста

фото, обновленоОстанавливался металлургический гигант Беларуси – СМИ

Все новости...
Беларусь
Уволен директор театра, который поддержал протестующих в Беларуси
Трамп заявил, что США внимательно следят за "ужасной" ситуацией в Беларуси
Судьба около 70 белорусов, пропавших в дни протестов, до сих пор неизвестна - СМИ
Последние новости
22:08
Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель
21:59
Фонд госимущества готовится запустить онлайн-аукционы по аренде
21:51
Зеленский сменил состав СНБО
21:37
Грузия продлила ограничение на регулярные международные авиарейсы
21:25
На Киву завели новое дело: отказывается опровергать клевету
21:13
фотоИз Италии впервые с начала пандемии в Европе отплыл круизный лайнер
21:00
Новости 17 августа: Беларусь и Лукашенко, поджег авто "Схем"
20:45
"На квартиру и машину": женщина пыталась за $400 тысяч продать своего ребенка
20:24
Уволен директор театра, который поддержал протестующих в Беларуси
20:07
Трамп заявил, что США внимательно следят за "ужасной" ситуацией в Беларуси
Все новости...