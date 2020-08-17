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Синоптики обіцяють теплий тиждень

Понеділок, 17 серпня 2020, 22:48
Синоптики обіцяють теплий тиждень
Ельдар Сарахман, УП

У найближчі дні в Україні очікується по-літньому спекотна погода.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 18 серпня мінлива хмарність. Вночі місцями на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°; вдень 26-31°, в Карпатах 20-25°.

У наступні два дні, 19-20 серпня, у західних областях очікуються грозові дощі, 19 серпня - місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 20 серпня в північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°, 20 серпня у південній частині місцями 35°.

21 серпня у західних, північних, центральних, а 22 серпня у східних та південно-східних областях синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу, на решті території без опадів.

Температура вночі 12-18°; вдень 23-29°, 21 серпня у південній частині до 32°.

У Києві та Київській області 18 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у столиці 16-18°, вдень близько 30°; по області вночі 13-18°, вдень 26-31°.

19-20 серпня у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 20 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

У п'ятницю, 21 серпня, буде короткочасний дощ, гроза; 22 серпня без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°.

Теми: погода
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