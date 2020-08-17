Синоптики обещают теплую неделю

В ближайшие дни в Украине ожидается по-летнему жаркая погода.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 18 августа переменная облачность. Ночью местами на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, в Карпатах 20-25°.

В последующие два дня, 19-20 августа, в западных областях ожидаются грозовые дожди, 19 августа - местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем ​​20-25°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем ​​20 августа в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем ​​27-32°, 20 августа в южной части местами 35°.

21 августа в западных, северных, центральных, а 22 августа в восточных и юго-восточных областях синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-18°, днем 23-29°, 21 августа в южной части до 32°.

В Киеве и Киевской области 18 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в столице 16-18°, днем ​​около 30°; по области ночью 13-18°, днем ​​26-31°.

19-20 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, только днем ​​20 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем ​​27-32°.

В пятницу, 21 августа, будет кратковременный дождь, гроза; 22 августа без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.