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У Норвегії спіймали російського шпигуна - поліція

Понеділок, 17 серпня 2020, 23:21
У Норвегії спіймали російського шпигуна - поліція

Норвезька поліційна служба безпеки заарештувала громадянина Норвегії в Осло і звинуватила його в передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам.

Джерело: Bloomberg

Обвинувачення базується на зустрічах підозрюваного з російськими спецслужбами. Сам чоловік, який працював вукомпанії DNV GL, звинувачення спростовує.

У DNV підтвердили, що чоловік є співробітником компанії, але повідомили, що подальшу інформацію про нього буде надавати поліція, бо справа є "дуже серйозною".

"Українська правда" у Threads

Теми: НорвегіяРосіяшпигунство
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