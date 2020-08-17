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В Норвегии поймали российского шпиона - полиция

Понедельник, 17 августа 2020, 23:21
В Норвегии поймали российского шпиона - полиция

Норвежская полицейская служба безопасности арестовала гражданина Норвегии в Осло и обвинила его в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам.

Источник: Bloomberg

Детали: Обвинение базируется на встречах подозреваемого с российскими спецслужбами. Сам человек, который работал вукомпании DNV GL, обвинения опровергает.

В DNV подтвердили, что мужчина является сотрудником компании, но сообщили, что дополнительную информацию о нем будет давать полиция, потому что дело "очень серьезное".

Темы: НорвегияРосcияшпионаж
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