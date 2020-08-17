ЄС: Не повинно бути стороннього втручання у ситуацію в Білорусі

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС на відеоконференції 19 серпня обговорять, як краще реагувати на ситуацію в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні Мішеля лідерам країн ЄС.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Для цього необхідно припинити насильство і почати мирний і інклюзивний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу. Не повинно бути стороннього втручання. Грунтуючись на цих принципах, ми обговоримо, як найкраще реагувати на мінливу ситуацію в Білорусі", - написав Мішель

Він підкреслив, що вибори президента Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, а подальше насильство над мирними демонстрантами було шокуючим і заслуговує на осуд.