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ЕС: Не должно быть постороннего вмешательства в ситуацию в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 23:30

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на видеоконференции 19 августа обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении Мишеля лидерам стран ЕС.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства. Основываясь на этих принципах, мы обсудим, как лучше всего реагировать на меняющуюся ситуацию в Беларуси", - написал Мишель

Он подчеркнул, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения.

Темы: БеларусьЕС


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