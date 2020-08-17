Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС: Не должно быть постороннего вмешательства в ситуацию в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 23:30

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на видеоконференции 19 августа обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении Мишеля лидерам стран ЕС.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства. Основываясь на этих принципах, мы обсудим, как лучше всего реагировать на меняющуюся ситуацию в Беларуси", - написал Мишель

Он подчеркнул, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения.

Темы: БеларусьЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Самолет Пригожина в 4-й раз прилетел в Беларусь
Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Белорусские пограничники заявили, что сбили украинский дрон
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: