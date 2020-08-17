ЕС: Не должно быть постороннего вмешательства в ситуацию в Беларуси

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на видеоконференции 19 августа обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении Мишеля лидерам стран ЕС.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства. Основываясь на этих принципах, мы обсудим, как лучше всего реагировать на меняющуюся ситуацию в Беларуси", - написал Мишель

Он подчеркнул, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения.