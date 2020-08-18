Мішель Обама назвала Трампа "неправильним" президентом

Колишня перша леді Мішель Обама виступила із промовою під час з’їзду Демократичної партії: назвала чинного президента Дональда Трампа "неправильним" та закликала голосувати за Джо Байдена.

Джерело: The Guardian

Деталі: На думку Обами, Байден буде найкращим кандидатом від демократів, тому що зможе об’єднати США та вивести країну з кризи.

Трамп же, вважає вона, не справляється із своїми обов’язками у критичні часи для США.

"Дозвольте мені бути чесною та зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп – непідходящий президент для нашої країни", – сказала колишня перша леді.

"У нього було достатньо часу, щоб довести, що він може виконувати свою роботу, але він явно не у собі… Він просто не може бути тим, хто потрібен нам", – підсумувала Обама.

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