Мішель Обама назвала Трампа "неправильним" президентом
Колишня перша леді Мішель Обама виступила із промовою під час з’їзду Демократичної партії: назвала чинного президента Дональда Трампа "неправильним" та закликала голосувати за Джо Байдена.
Джерело: The Guardian
Деталі: На думку Обами, Байден буде найкращим кандидатом від демократів, тому що зможе об’єднати США та вивести країну з кризи.
Трамп же, вважає вона, не справляється із своїми обов’язками у критичні часи для США.
"Дозвольте мені бути чесною та зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп – непідходящий президент для нашої країни", – сказала колишня перша леді.
"У нього було достатньо часу, щоб довести, що він може виконувати свою роботу, але він явно не у собі… Він просто не може бути тим, хто потрібен нам", – підсумувала Обама.
Нагадаємо:
- Президентські вибори у США мають відбутись 3 листопада. Головні суперники: чинний очільник Білого Дому Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден. Опитування віддають перемогу Байдену.