Мишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом

Бывшая первая леди Мишель Обама выступила с речью на съезде Демократической партии: назвала действующего президента Дональда Трампа "неправильным" и призвала голосовать за Джо Байдена.

Источник: The Guardian

Детали: По мнению Обамы, Байден будет лучшим кандидатом от демократов, потому что сможет объединить США и вывести страну из кризиса.

Трамп же, считает она, не справляется со своими обязанностями в критические времена для США.

"Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны", – сказала бывшая первая леди.

"У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе... Он просто не может быть тем, кто нужен нам", – подытожила Обама.

Напомним: