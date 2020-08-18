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Мишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом

Вторник, 18 августа 2020, 07:45

Бывшая первая леди Мишель Обама выступила с речью на съезде Демократической партии: назвала действующего президента Дональда Трампа "неправильным" и призвала голосовать за Джо Байдена.

Источник: The Guardian

Детали: По мнению Обамы, Байден будет лучшим кандидатом от демократов, потому что сможет объединить США и вывести страну из кризиса.

Трамп же, считает она, не справляется со своими обязанностями в критические времена для США.

"Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны", – сказала бывшая первая леди.

"У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе... Он просто не может быть тем, кто нужен нам", – подытожила Обама.

Напомним:

  • Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Главные соперники: действующий глава Белого Дома Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Опросы отдают победу Байдену.

Украинская правда
Темы: СШАвиборы


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