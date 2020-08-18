Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом

Вторник, 18 августа 2020, 07:45
Мишель Обама назвала Трампа неправильным президентом

Бывшая первая леди Мишель Обама выступила с речью на съезде Демократической партии: назвала действующего президента Дональда Трампа "неправильным" и призвала голосовать за Джо Байдена.

Источник: The Guardian

Детали: По мнению Обамы, Байден будет лучшим кандидатом от демократов, потому что сможет объединить США и вывести страну из кризиса.

Трамп же, считает она, не справляется со своими обязанностями в критические времена для США.

"Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны", – сказала бывшая первая леди.

"У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе... Он просто не может быть тем, кто нужен нам", – подытожила Обама.

Напомним:

  • Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Главные соперники: действующий глава Белого Дома Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Опросы отдают победу Байдену.

Украинская правда
Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский
США не спешат продавать F-16 Турции
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: