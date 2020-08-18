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МЗС Латвії вручило ноту протесту послу Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 08:33

До МЗС Латвії викликали посла Білорусі Василя Марковича, щоб вручити ноту протесту у зв'язку з затриманням латвійських громадян і висловити позицію щодо дій білоруських органів влади.

Про це у понеділок ввечері оголосили у латвійському МЗС, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією МЗС Латвії, правоохоронні органи Білорусі з 10 по 13 серпня необгрунтовано затримали двох громадян Латвії, до яких було застосовано фізичне і психологічне насильство. 

"Міністерство закордонних справ Латвії звернулося з вимогою до органів влади Білорусі провести повноцінне розслідування інциденту, закликати винних до відповідальності і проінформувати про результати розслідування", - заявили у міністерстві. 

Міністерство окремо підкреслило, що президентські вибори 9 серпня не були вільними і чесними, і для вирішення теперішньої ситуації необхідна організація нових виборів, які повинна провести виборча комісія новому складі і в присутності міжнародних спостерігачів.

Міністерство твердо засудило застосування фізичної сили правоохоронцями проти мирних учасників акцій протесту і вимагає негайно звільнити затриманих протестувальників. 

Також міністерство закликало посла Білорусі проінформувати Мінськ, що для вирішення внутрішніх проблем Білорусі не слід шукати зовнішнього ворога. 

"Спроби представити Балтійські країни і НАТО як ворожі Білорусі силі можуть ще більше погіршити наявні зараз складні стосунки з офіційним Мінськом", - заявили в МЗС Латвії.

Як повідомлялося, близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими.

Крім того, в оприлюдненому звіті правозахисної громадської ініціативи "Зьвяно" повідомляється, що на протестах у Білорусі загинули щонайменш 5 людей та 7 перебувають у критичному стані.  

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Теми: ЛатвіяБілорусьдипломатичні відносини


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