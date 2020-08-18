Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Латвии вручил ноту протеста послу Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 08:33

В МИД Латвии вызвали посла Беларуси Василия Марковича, чтобы вручить ноту протеста в связи с задержанием латвийских граждан и выразить позицию относительно действий белорусских органов власти.

Об этом в понедельник вечером объявили в латвийском МИД, сообщает "Европейская правда".

По информации МИД Латвии, правоохранительные органы Беларуси с 10 по 13 августа необоснованно задержали двух граждан Латвии, к которым было применено физическое и психологическое насилие.

"Министерство иностранных дел Латвии обратилось с требованием к органам власти Беларуси провести полноценное расследование инцидента, призвать виновных к ответственности и проинформировать о результатах расследования", - заявили в министерстве.

Министерство отдельно подчеркнуло, что президентские выборах 9 августа не были свободными и честными, и для решения нынешней ситуации необходима организация новых выборов, которые должна провести избирательная комиссия новом составе и в присутствии международных наблюдателей.

Министерство твердо осудило применение физической силы правоохранителями против мирных участников акций протеста и требует немедленно освободить задержанных протестующих.

Также министерство призвало посла Беларуси проинформировать Минск, что для решения внутренних проблем Беларуси не следует искать внешнего врага.

"Попытки представить Балтийские страны и НАТО как враждебные Беларуси силе могут еще больше усугубить имеющиеся сейчас сложные отношения с официальным Минском", - заявили в МИД Латвии.

Как сообщалось, около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в обнародованном отчете правозащитной общественной инициативы "Зьвяно" сообщается, что на протестах в Беларуси погибли как минимум 5 человек и 7 находятся в критическом состоянии.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси.

Темы: ЛатвияБеларусьдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Латвия
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: