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Подав у відставку посол Білорусі, який публічно підтримав протести

Вівторок, 18 серпня 2020, 09:36

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня, який став першим дипломатом, що підтримав протести проти Лукашенка, подав заяву про відставку. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

"Я дійсно подав заяву про відставку. Це - логічний крок, оскільки як посол я призначений чинним президентом і передбачається, що повинен проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки", - розповів Лещеня.

У МЗС пояснили, що рішення про відставку посла приймається особою, яка його призначила, тобто главою держави. "Самовідвід" дипломатів теж розглядає президент - повинен бути підписаний указ. Поки указу про відставку Лещені не було.

16 серпня посол Білорусі в Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня виступив на підтримку громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. 

"Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат. 

Лещеня став першим білоруським дипломатом, який публічно виступив з підтримкою протестів у Білорусі.

У понеділок двоє співробітників МЗС Білорусі вийшли на сходи відомства, щоб висловити свою підтримку протестам проти фальсифікації виборів.

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Теми: Білорусьдипломатичні відносини
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