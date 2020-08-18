Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подал в отставку посол Беларуси, который публично поддержал протесты

Вторник, 18 августа 2020, 09:36

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который стал первым дипломатом, кто поддержал протесты против Лукашенко, подал заявление об отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - рассказал Лещеня.

В МИД объяснили, что решение об отставке посла принимается лицом, назначившим его, то есть главой государства. "Самоотвод" дипломатов тоже рассматривает президент - должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Лещени не было.

16 августа посол Беларуси в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, вышедших на мирные протесты после выборов президента.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан", - заявил дипломат.

Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который публично выступил с поддержкой протестов в Беларуси.

В понедельник двое сотрудников МИД Беларуси вышли на лестницу ведомства, чтобы выразить свою поддержку протестам против фальсификации выборов.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси.

Темы: Беларусьдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Белорусские пограничники заявили, что сбили украинский дрон
Третья колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь – СМИ
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: