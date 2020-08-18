Подал в отставку посол Беларуси, который публично поддержал протесты

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который стал первым дипломатом, кто поддержал протесты против Лукашенко, подал заявление об отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - рассказал Лещеня.

В МИД объяснили, что решение об отставке посла принимается лицом, назначившим его, то есть главой государства. "Самоотвод" дипломатов тоже рассматривает президент - должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Лещени не было.

16 августа посол Беларуси в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, вышедших на мирные протесты после выборов президента.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан", - заявил дипломат.

Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который публично выступил с поддержкой протестов в Беларуси.

В понедельник двое сотрудников МИД Беларуси вышли на лестницу ведомства, чтобы выразить свою поддержку протестам против фальсификации выборов.

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