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У Меркель спростували заяву Лукашенка про їхню розмову

Вівторок, 18 серпня 2020, 10:30

Уряд Німеччини заперечив у понеділок, що канцлерка Ангела Меркель проводила телефонну розмову з Александром Лукашенком після президентських виборів в Білорусі 9 серпня. 

Про це агентству Reuters розповів речник німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Виконуючий обов’язки президента Білорусі у понеділок заявив на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів: "Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви), там і інші... ми хочемо поговорити... Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу".

Представник уряду Німеччини заявив, що лідери двох країн не розмовляли один з одним.

"Такої розмови між Меркель і Лукашенком не було після виборів", - сказав він у коментарі агентству. 

Пресслужба литовського президента у понеділок проінформувала, що Меркель повідомила президенту Литви Гітанасу Науседі про намір обговорити ситуацію в Білорусі з президентом РФ у вівторок вранці. 

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Британія, Канада, а також Ірландія заявили про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі.

Теми: ЛукашенкоМеркель


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