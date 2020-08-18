У Меркель спростували заяву Лукашенка про їхню розмову

Уряд Німеччини заперечив у понеділок, що канцлерка Ангела Меркель проводила телефонну розмову з Александром Лукашенком після президентських виборів в Білорусі 9 серпня.

Про це агентству Reuters розповів речник німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Виконуючий обов’язки президента Білорусі у понеділок заявив на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів: "Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви), там і інші... ми хочемо поговорити... Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу".

Представник уряду Німеччини заявив, що лідери двох країн не розмовляли один з одним.

"Такої розмови між Меркель і Лукашенком не було після виборів", - сказав він у коментарі агентству.

Пресслужба литовського президента у понеділок проінформувала, що Меркель повідомила президенту Литви Гітанасу Науседі про намір обговорити ситуацію в Білорусі з президентом РФ у вівторок вранці.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Британія, Канада, а також Ірландія заявили про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі.