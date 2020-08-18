У Меркель опровергли заявление Лукашенко об их разговоре

Правительство Германии в понедельник опровергло, что канцлер Ангела Меркель проводила телефонный разговор с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси 9 августа.

Об этом агентству Reuters рассказал представитель немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Исполняющий обязанности президента Беларуси в понедельник заявил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей: "Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы), там и другие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока ".

Представитель правительства Германии заявил, что лидеры двух стран не разговаривали друг с другом.

"Такого разговора между Меркель и Лукашенко не было после выборов", - сказал он в комментарии агентству.

Пресс-служба литовского президента в понедельник проинформировала, что Меркель сообщила президенту Литвы Гитанасу Науседе о намерении обсудить ситуацию в Беларуси с президентом РФ во вторник утром.

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси.

Британия, Канада, а также Ирландия заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.