Опозиція Білорусі вважає обіцянки Лукашенка хитрістю

Опозиція в Білорусі не вірить обіцянкам виконуючого обов'язки президента Олександра Лукашенка про нові вибори.

Джерело: прессекретар штабу кандидата в президенти Віктора Бабарико Гліб Германчук у коментарі "Інтерфаксу"

Пряма мова: "Ми чуємо від Лукашенка обіцянки різного роду протягом 26 років. На жаль, це лише слова, вони порожні, за ними нічого немає. Жодного разу вони не були виконані. Тому і цю обіцянку ми розглядаємо не більше ніж виверт, щоб за всяку ціну зберегти владу...

У першу добу ми намагалися добитися хоча б мінімального контакту діалогу з владою, але вони не те що перерахунок не пропонували, вони взагалі відмовилися від будь-яких механізмів діалогу ... "

Деталі: Раніше Лукашенко заявив, що пропонував опозиції перерахунок голосів, однак та відмовилася і наполягає на нових виборах.

В опозиції кажуть, що ЦВК не пропонувала повторний перерахунок голосів після виборів.