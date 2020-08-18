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Оппозиция Беларуси считает обещания Лукашенко уловкой

Вторник, 18 августа 2020, 11:25
TUT.BY

Оппозиция в Беларуси не верит обещаниям исполняющего обязанности президента Александра Лукашенко о новых выборах.

Источник: пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Глеб Германчук в комментарии "Интерфаксу"

Прямая речь: "Мы слышим от Лукашенко обещания разного рода на протяжении 26 лет. К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть…

В первые сутки мы пытались добиться хотя бы минимального контакта диалога с властями, но они не то что пересчет не предлагали, они вообще отказались от любых механизмов диалога…"

Детали: Ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов, однако та отказалась и настаивает на новых выборах.

В оппозиции говорят, что ЦИК не предлагал повторный пересчет голосов после выборов.

Темы: Беларусь


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