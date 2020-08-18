Штепа рекламує себе російською як кандидата в мери Слов'янська – ОПОРА
Колишня мер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, висунута кандидатом на посаду мера міста, там уже з'явилися її рекламні білборди російською мовою.
Джерело: Громадянська мережа ОПОРА
Деталі: "ОПОРА" зазначає, що на вулицях Слов'янська на Донеччині з'явилися білборди, на яких зображені Штепа та текст російською мовою, співзвучний з назвою політичної партії "Партія Миру та Розвитку".
У повідомленні йдеться, що в інтерв'ю від 1 серпня 2020 року місцевому інтернет-виданню "Карачун" Штепа заявила, що політрада партії "Партія Миру та Розвитку" висунула її кандидатуру в якості претендента на посаду міського голови Слов'янська на місцевих виборах 25 жовтня.
За інформацією з офіційного сайту Міністерства юстиції України, політична партія "Партія Миру та Розвитку" зареєстрована у м. Київ, офіційних даних про наявність осередків чи представництв у Донецькій області чи безпосередньо у м. Слов'янськ не знайдено. Контактний номер телефону, вказаний на сайті Мінюсту, не обслуговується.
Дослівно "ОПОРА": "З огляду на вищезазначене, зображення на борді керівника місцевого партійного осередку та тексту, співзвучного, якщо не тотожного, з назвою політичної партії "Партія Миру та Розвитку", на думку радника з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Павла Романюка, дозволяє розглядати це як політичну рекламу.
Тому тут можуть бути наявні ознаки порушення законів України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст. 32) та "Про рекламу" (ст. 6), а саме положень, що стосуються мови реклами.
Тому ОПОРА звернулася зі скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області та із заявою до Уповноваженого із захисту державної мови".
Деталі: Крім того, координаторка спостереження мережі ОПОРА за виборами у Донецькій області Наталія Боровська заявила, що така політична реклама може мати ознаки дочасної агітації.
Пряма мова Боровської: "Згідно з Виборчим кодексом, вести передвиборну агітацію можна з наступного дня після того, коли партію чи кандидата буде зареєстровано – про це свідчить стаття 52 Виборчого кодексу України. І зараз виявляється ситуація, коли офіційно кандидата зареєстровано немає, а політична реклама від цього імені вже ведеться".
Передісторія:
- Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожував довічний термін ув'язнення.
- Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для Штепи довічного терміну. 20 вересня 2017 року суд змінив запобіжний захід — тримання під вартою — і випустив Штепу під домашній арешт.
- У жовтні 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи.
- Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала 3600 євро компенсації за порушення права на свободу.