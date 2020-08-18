Штепа рекламує себе російською як кандидата в мери Слов'янська – ОПОРА

Колишня мер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, висунута кандидатом на посаду мера міста, там уже з'явилися її рекламні білборди російською мовою.

Джерело: Громадянська мережа ОПОРА

Деталі: "ОПОРА" зазначає, що на вулицях Слов'янська на Донеччині з'явилися білборди, на яких зображені Штепа та текст російською мовою, співзвучний з назвою політичної партії "Партія Миру та Розвитку".

У повідомленні йдеться, що в інтерв'ю від 1 серпня 2020 року місцевому інтернет-виданню "Карачун" Штепа заявила, що політрада партії "Партія Миру та Розвитку" висунула її кандидатуру в якості претендента на посаду міського голови Слов'янська на місцевих виборах 25 жовтня.

За інформацією з офіційного сайту Міністерства юстиції України, політична партія "Партія Миру та Розвитку" зареєстрована у м. Київ, офіційних даних про наявність осередків чи представництв у Донецькій області чи безпосередньо у м. Слов'янськ не знайдено. Контактний номер телефону, вказаний на сайті Мінюсту, не обслуговується.

ОПОРА

Дослівно "ОПОРА": "З огляду на вищезазначене, зображення на борді керівника місцевого партійного осередку та тексту, співзвучного, якщо не тотожного, з назвою політичної партії "Партія Миру та Розвитку", на думку радника з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Павла Романюка, дозволяє розглядати це як політичну рекламу.

Тому тут можуть бути наявні ознаки порушення законів України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст. 32) та "Про рекламу" (ст. 6), а саме положень, що стосуються мови реклами.

Тому ОПОРА звернулася зі скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області та із заявою до Уповноваженого із захисту державної мови".

Деталі: Крім того, координаторка спостереження мережі ОПОРА за виборами у Донецькій області Наталія Боровська заявила, що така політична реклама може мати ознаки дочасної агітації.

Пряма мова Боровської: "Згідно з Виборчим кодексом, вести передвиборну агітацію можна з наступного дня після того, коли партію чи кандидата буде зареєстровано – про це свідчить стаття 52 Виборчого кодексу України. І зараз виявляється ситуація, коли офіційно кандидата зареєстровано немає, а політична реклама від цього імені вже ведеться".

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