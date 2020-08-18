Штепа рекламирует себя на русском как кандидата в мэры Славянска – ОПОРА

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, выдвинута кандидатом на должность мэра города, там уже появились ее рекламные билборды на русском языке.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА

Детали: "ОПОРА" отмечает, что на улицах Славянска Донецкой области появились билборды, на которых изображены Штепа и текст на русском языке, созвучный с названием политической партии "Партия Мира и Развития".

В сообщении говорится, что в интервью от 1 августа 2020 года местному интернет-изданию "Карачун" Штепа заявила, что политсовет партии "Партия Мира и Развития" выдвинул ее кандидатуру в качестве претендента на должность городского головы Славянска на местных выборах 25 октября.

По информации с официального сайта Министерства юстиции Украины, политическая партия "Партия Мира и Развития" зарегистрирована в г. Киев, официальных данных о наличии ячеек или представительств в Донецкой области или непосредственно в г. Славянск не найдено. Контактный номер телефона, указанный на сайте Минюста, не обслуживается.

ОПОРА

Дословно "ОПОРА": "Учитывая вышесказанное, изображение на борде руководителя местной партийной ячейки и текста, созвучного, если не тождественного с названием политической партии "Партия Мира и Развития", по мнению советника по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павла Романюка, позволяет рассматривать это как политическую рекламу.

Поэтому здесь могут присутствовать признаки нарушения законов Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (ст. 32) и "О рекламе" (ст. 6), а именно положений, касающихся языка рекламы.

Поэтому ОПОРА обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка".

Детали: Кроме того, координатор наблюдения сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Наталья Боровская заявила, что такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации.

Прямая речь Боровской: "Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будут зарегистрированы - об этом свидетельствует статья 52 Избирательного кодекса Украины. И сейчас оказывается ситуация, когда официально кандидата зарегистрировано нет, а политическая реклама от этого имени уже ведется".

Предыстория: