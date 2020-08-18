У Конгресі США засудили пропозицію Путіна про військову "допомогу" Лукашенку

У Конгресі США засудили пропозицію президента Росії Владіміра Путіна направити російську військову допомогу в Білорусь на тлі мирних протестів проти суперечливих президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", така заява опублікована на сайті комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США від імені голови комітету Еліота Енгеля та старшого республіканця комітету Майкла Маккола.

"У той час, як Кремль намагається підірвати суверенітет і незалежність ще однієї європейської країни, ми рішуче засуджуємо необачну пропозицію президента Росії Владіміра Путіна надати військову допомогу режиму Лукашенка в Білорусі", - йдеться в заяві.

Конгресмени заявили, що підтримують народ Білорусі, який продовжує реалізовувати своє право на протест і вимагає більш вільної і демократичної країни.

"Ми закликаємо адміністрацію (США. - Ред.) продовжувати відкидати агресію Москви і працювати з нашими європейськими союзниками для підтримки білоруського народу, вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політв'язнів, засуджувати надмірне застосування білоруською владою насильства і захищати суверенне право Білорусі будувати своє власне майбутнє", - сказано у заяві конгресменів.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть уважно стежити за "жахливою" ситуацією в Білорусі, де тривають акції протесту після президентських виборів.

Раніше держсекретар США Майк Помпео не виключив можливість запровадження санкцій проти Білорусі у зв'язку з насильством проти мирних демонстрантів після виборів.

Він також закликав до нових президентських виборів у присутності міжнародних спостерігачів.