Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Конгрессе США осудили предложение Путина о военной "помощи" Лукашенко

Вторник, 18 августа 2020, 11:53

В Конгрессе США осудили предложение президента России Владимира Путина направить российскую военную помощь в Беларусь на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от имени председателя комитета Элиота Энгеля и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

"В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси", - говорится в заявлении.

Конгрессмены заявили, что поддерживают народ Беларуси, который продолжает реализовывать свое право на протест и требует более свободной и демократической страны.

"Мы призываем администрацию (США. - Ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее", - говорится в заявлении конгрессменов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности введения санкций против Беларуси в связи с насилием против мирных демонстрантов после выборов.

Он также призвал к новым президентским выборам в присутствии международных наблюдателей.

Темы: СШАБеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: