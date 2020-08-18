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В Україні буде спекотно і сухо, з одним винятком

Вівторок, 18 серпня 2020, 12:26
В Україні буде спекотно і сухо, з одним винятком
Ельдар Сарахман, УП

У найближчі дві доби в західних областях України встановиться помірно тепла волога погода, на решті території - сухо і жарко.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В середу 19 серпня у західній частині країни очікуються короткочасні грозові дощі, в Карпатах і Закарпатті значні. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, в західних областях 22-26°.

У Києві в середу без опадів, температура вночі 16-18°, вдень близько 30° вище нуля.

20 серпня в західних областях очікується помірний, в Карпатах значний дощ. Можлива гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26° тепла.

В інших областях, як і раніше без опадів, тільки в північних областях вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

У столиці в четвер вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 16-18°, вдень 28-30° тепла.

Додатково: 18 серпня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 22°.

Теми: погода
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