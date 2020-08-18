В Украине будет жарко и сухо, с одним исключением

В ближайшие двое суток в западных областях Украины установится умеренно теплая влажная погода, на остальной территории – сухо и жарко.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В среду 19 августа в западной части страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, в Карпатах и Закарпатье значительные. На остальной территории без осадков.



Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях 22-26°.



В Киеве в среду без осадков, температура ночью 16-18°, днем около 30° выше нуля.



20 августа в западных областях ожидается умеренный, в Карпатах значительный дождь. Возможна гроза. Температура ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.



В остальных областях по-прежнему без осадков, только в северных областях днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.



Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.



В столице в четверг ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 28-30° тепла.



Дополнительно: 18 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.