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У Білорусі до страйку приєдналися працівники радіо

Вівторок, 18 серпня 2020, 12:46

Працівники Білоруського радіо приєдналися до загальнонаціонального страйку.

Джерело: TUT.by

Деталі: 18 серпня на роботу не вийшли понад 20 осіб: серед них співробітники радіо "Сталіца" і "Білорусь", а також звукорежисери, які обслуговують всі станції Білоруського радіо. Вони вимагають чесних виборів і об'єктивного висвітлення подій в країні в ЗМІ.

Фахівці уточнюють, що не вийдуть на роботу до тих пір, поки не будуть проведені перевибори, поки не припиняться затримання мирних протестувальників, поки не будуть звільнені політв'язні, поки державні ЗМІ не почнуть об'єктивно висвітлювати події в країні.

Нагадаємо: За останній тиждень близько 30 співробітників повідомили, що звільняються з державних ЗМІ Білорусі.

Теми: Білорусь


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