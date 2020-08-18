В Беларуси к забастовке присоединились работники радио

Работники Белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке.

Источник: TUT.by

Детали: 18 августа на работу не вышли более 20 человек: в их числе сотрудники радио "Сталіца" и "Беларусь", а также звукорежиссеры, которые обслуживают все станции Белорусского радио. Они требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране в СМИ.

Специалисты уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные, пока государственные СМИ не начнут объективно освещать события в стране.

Напомним: За последнию неделю около 30 сотрудников сообщили, что увольняются из государственных СМИ Беларуси.