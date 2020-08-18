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Польща вже прийняла у себе перших біженців з Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 14:59
Польща вже прийняла у себе перших біженців з Білорусі

Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі і відкрила шлях для тих, хто відчуває себе в небезпеці через політичні переконання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі RMF FM сказав заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач.

Він нагадав, що у міжнародному праві існує така річ як гуманітарна віза, а також надання притулку.

"Але  ми в той же час попросили наших консулів і прикордонників про якнайшвидшу видачу віз в ситуації політичної загрози" - сказав Пшидач.

"Є різного роду прохання, наразі одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає з своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу" - пояснив заступник мінстра.

Він наголосив, що це не є заохоченням для виїзду з Білорусі, а лише гарантією на випадок проблем.

"Є випадки, коли в останні дні особи просили про таку підтримку з боку польської держави і таку підтримку отримали" - сказав Пшидач, відповідаючи на питання, чи вже хтось скористався правом на політичний притулок у Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня Сейм Польщі ухвалив резолюцію з засудженням насильства щодо мирних демонстрантів у Білорусі і закликом до уряду розглянути можливість прискореного прийому біженців з цієї країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусьбіженці
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