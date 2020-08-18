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Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 14:59

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире RMF FM сказал заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач.

Он напомнил, что в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.

"Но мы в то же время попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы", - сказал Пшидач.

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу" - пояснил заместитель минстра.

Он подчеркнул, что это не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.

"Есть случаи, когда в последние дни лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, кто воспользовался правом на политическое убежище в Польше.

Напомним, на прошлой неделе Сейм Польши принял резолюцию с осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.

Темы: ПольшаБеларусьбеженцы


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