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Раді запропонують посилити відповідальність виборців за брехливі дані

Вівторок, 18 серпня 2020, 15:53
Раді запропонують посилити відповідальність виборців за брехливі дані

На зустрічі в Міністерстві внутрішніх справ обговорили питання вдосконалення виборчого законодавства, усунення спроб незаконно вплинути на хід виборчого процесу, проаналізували низку випадків щодо перших порушень та координацію зусиль для протидії таким спробам.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Зазначається, що зустріч відбулася за ініціативи міністра внутрішніх справ та голови Центральної виборчої комісії, за участі представників Нацполіції із запрошенням Громадянської мережі ОПОРА та представників Офісу президента.

На розгляд народних депутатів під час засідання позачергової сесії Верховної Ради 25 серпня винесуть зміни до Виборчого кодексу.

Зокрема мова йде про уточнення статті Виборчого кодексу в частині надання недостовірних відомостей до Державного реєстру виборців з мето посилення відповідальності самих виборців.

Такі випадки, хоч і поодинокі, вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що ці речі потребують відповідного реагування правоохоронців з метою превенції.

Пряма мова Авакова: "Ці факти на контролі Національної поліції, яка вживатиме відповідних заходів для реагування. Ми не повинні допустити, щоб вони стали масовими чи могли повпливати на демократичне волевиявлення українців"

Пряма мова керівника ОПОРИ Ольги Айвазовської: "Зараз нести відповідальність за недостовірну інформацію, може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію. Ми ж говоримо, що таку саму відповідальність має нести і сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості.

Наприклад, вказав, що живе у Затоці, а насправді – в Ірпені, і передав свої персональні дані – щоб там за нього кинули бюлетень. . Право голосу - конституційне, тому повинно захищатись від спроб незаконного втручання та зловживань".

Деталі: Також запропонують скоротити термін тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Наразі така охорона має забезпечуватися протягом 8 днів. Наголошується ж, що охороняти пусті приміщення для голосування невиправдано з точки зору затрат ресурсів поліції, а, отже, держави.

Нагадаємо: Місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня. Обиратимуть депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.

Офіційний старт виборчого процесу  5 вересня.

Українська правда
Теми: виборизаконодавство
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