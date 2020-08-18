Раде предложат усилить ответственность избирателей за лживые данные

На встрече в Министерстве внутренних дел обсудили вопросы совершенствования избирательного законодательства, устранения попыток незаконно повлиять на ход избирательного процесса, проанализировали ряд первых нарушений и координацию усилий для противодействия таким попыткам.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Отмечается, что встреча состоялась по инициативе министра внутренних дел и председателя Центральной избирательной комиссии, с участием представителей Нацполиции с приглашением Гражданской сети ОПОРА и представителей Офиса президента.

На рассмотрение народных депутатов во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа вынесут изменения в Избирательный кодекс.

В частности речь идет об уточнении статьи Избирательного кодекса в части предоставления недостоверных сведений в Государственный реестр избирателей с целью усиления ответственности самих избирателей.

Такие случаи, хотя и редкие, уже зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что эти вещи требуют соответствующего реагирования правоохранителей с целью превенции.

Прямая речь Авакова: "Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры для реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев".

Прямая речь руководителя ОПОРЫ Ольги Айвазовской: "Сейчас нести ответственность за недостоверную информацию, может, например, паспортный стол, если предоставил Госреестра недостоверную информацию. Мы же говорим, что такую ​​же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения.

Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле - в Ирпене, и передал свои персональные данные - там за него бросили бюллетень. . Право голоса - конституционное, поэтому должно защищаться от попыток незаконного вмешательства и злоупотреблений".

Детали: Также предложат сократить срок продолжительности охраны полицией помещений для голосования. Сейчас такая охрана должна обеспечиваться в течение 8 дней. Отмечается же, что охранять пустые помещения для голосования неоправданно с точки зрения затрат ресурсов полиции, а, следовательно, государства.

Напомним: Местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Граждане будут избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин.

Официальный старт избирательного процесса - 5 сентября.