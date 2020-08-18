Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Євроради поговорив з Путіним про Білорусь

Вівторок, 18 серпня 2020, 16:34

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуації в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав у Twitter.

"Я щойно обговорював ситуацію у Білорусі з президентом Росії Володимиром Путіним. Лише мирний і по-справжньому всебічний діалог може врегулювати кризу у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні телефонну розмову із Путіним також провела канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка заявила, що "білоруський уряд повинен утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в'язнів та вступити в національний діалог з опозицією та суспільством для подолання кризи".

Як відомо, 19 серпня лідери ЄС проведуть позачергову відеоконференцію, щоб обговорити можливі санкції проти білоруської влади.

Раніше Лукашенко заявляв, що отримав від президента Росії Владіміра Путіна обіцянку про всебічну допомогу у разі такого запиту від Білорусі.

Читайте також – "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: ПутінБілорусьЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Путін
Байден вказав на помилку Путіна щодо НАТО
Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: