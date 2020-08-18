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Президент Євроради поговорив з Путіним про Білорусь

Вівторок, 18 серпня 2020, 16:34

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуації в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав у Twitter.

"Я щойно обговорював ситуацію у Білорусі з президентом Росії Володимиром Путіним. Лише мирний і по-справжньому всебічний діалог може врегулювати кризу у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні телефонну розмову із Путіним також провела канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка заявила, що "білоруський уряд повинен утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в'язнів та вступити в національний діалог з опозицією та суспільством для подолання кризи".

Як відомо, 19 серпня лідери ЄС проведуть позачергову відеоконференцію, щоб обговорити можливі санкції проти білоруської влади.

Раніше Лукашенко заявляв, що отримав від президента Росії Владіміра Путіна обіцянку про всебічну допомогу у разі такого запиту від Білорусі.

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Теми: ПутінБілорусьЄС


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