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Президент Евросовета заявил Путину, что кризис в Беларуси урегулирует только диалог

Вторник, 18 августа 2020, 16:34

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Я только что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может урегулировать кризис в Беларуси", - говорится в сообщении.

Сегодня телефонный разговор с Путиным также провела канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что "белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса".

Как известно, 19 августа лидеры ЕС проведут внеочередную видеоконференцию, чтобы обсудить возможные санкции против белорусских властей.

Ранее Лукашенко заявлял, что получил от президента России Владимира Путина обещание всесторонней помощи в случае такого запроса от Беларуси.

Темы: ПутинБеларусьЕС
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