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Провели ексгумацію тіл загиблих у Слов'янську в 2014 році

Вівторок, 18 серпня 2020, 16:59
Провели ексгумацію тіл загиблих у Слов'янську в 2014 році

У Слов’янську на Донеччині поліцейські провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року.

Джерело: поліція Донецької області

Деталі: Місце поховання знаходилось на території кладовища у Слов’янську. Ексгумацію організував слідчий відділ Слов’янського відділу поліції за участю слідчих-криміналістів та оперативників карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області із залученням групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200" Збройних Сил України.

На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Більшість інформації щодо ексгумації становить тайну слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році.

У загиблих взяли біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи. Відповідні зразки спрямують у Державний науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС.

Процедура тривала два дні та відбувалася за міжнародними стандартами. Зазначається, що правоохоронці використовували сучасні методи вилучення і транспортування тіл, щоб забезпечити збереження біозразків та речових доказів.

 

Захід проведено у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту (п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

У поліції нагадують, що це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісно зниклих та забезпечити ефективне розслідування обставин їхньої загибелі. Так, поліцейські встановили бойовиків, які розстріляли у Слов’янську чотирьох мирних жителів.

Українська правда

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Теми: війнаДонецька область
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