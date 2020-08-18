Провели эксгумацию тел погибших в Славянске в 2014 году

В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: Место захоронения находилось на территории кладбища в Славянске. Эксгумацию организовал следственный отдел Славянского отдела полиции с участием следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных Сил Украины.

На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Большая часть информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году.

У погибших взяли биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы направят в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. Отмечается, что правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств.

Мероприятие проведено в рамках уголовного производства, открытого по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта (п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

В полиции напоминают, что это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбу без вести пропавших и обеспечить эффективное расследование обстоятельств их гибели. Так, полицейские установили боевиков, расстрелявших в Славянске четырех мирных жителей.