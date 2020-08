НАТО не становить загрози для Білорусі - генсек

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Білорусі дотримуватися основоположних прав своїх громадян.

Про це він заявив після телефонної розмови з польським президентом Анджеєм Дудою, повідомляє "Європейська правда".

"Важлива дискусія з президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо Білорусі. Мінськ повинен продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників", - написав Столтенберг у Twitter.

Important discussion with #Poland President @AndrzejDuda on #Belarus. Minsk must demonstrate full respect for fundamental rights. #NATO poses no threat and has no military buildup in the region. We remain vigilant and ready to defend all Allies.