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НАТО не становить загрози для Білорусі - генсек

Вівторок, 18 серпня 2020, 17:24

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Білорусі дотримуватися основоположних прав своїх громадян.

Про це він заявив після телефонної розмови з польським президентом Анджеєм Дудою, повідомляє "Європейська правда".

"Важлива дискусія з президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо Білорусі. Мінськ повинен продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників", - написав Столтенберг у Twitter.

Раніше Александр Лукашенко заявляв, що НАТО нарощує військову потужність і "лязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.

У НАТО відповіли, що багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. 

Литва раніше заявляла, що російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення в країну.

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