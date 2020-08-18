НАТО не становить загрози для Білорусі - генсек
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Білорусі дотримуватися основоположних прав своїх громадян.
Про це він заявив після телефонної розмови з польським президентом Анджеєм Дудою, повідомляє "Європейська правда".
"Важлива дискусія з президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо Білорусі. Мінськ повинен продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників", - написав Столтенберг у Twitter.
Important discussion with #Poland President @AndrzejDuda on #Belarus. Minsk must demonstrate full respect for fundamental rights. #NATO poses no threat and has no military buildup in the region. We remain vigilant and ready to defend all Allies.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2020
Раніше Александр Лукашенко заявляв, що НАТО нарощує військову потужність і "лязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.
У НАТО відповіли, що багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни.
Литва раніше заявляла, що російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення в країну.
Читайте також - "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"